Merel is de Mol!

Merel werd door allebei haar medefinalisten, Niels ’Nielson’ Littooij en Sarah Chronis aangewezen als Mol. Winnares Sarah krijgt de pot van 10.150 euro, het laagste bedrag ooit bij elkaar gespeeld in de geschiedenis van het populaire AVROTROS-programma.

Bij de kijkers was Sarah het meest verdacht, gevolgd door Merel en als laatste Niels. Als hij was boven gekomen als Mol had niemand deze reeks gewonnen.

Het drietal begon in een groep van tien prominenten aan het avontuur in Colombia. Evi Hanssen, Nikkie de Jager, Evelien de Bruijn, Robèrt van Beckhoven, Jamie Trenité, Rick Paul van Mulligen en Sinan Can vielen eerder af.

De live-uitzending werd ook vertoond in een aantal bioscopen in ons land. Die zaten allemaal vol fans van het programma, ook wel Molloten genoemd. Buiten Vondel CS in het Vondelpark was het ook druk. Daar werd de uitzending door honderden fans in de open lucht bekeken.

Volgend seizoen viert het populaire programma het twintigjarig jubileum. De voorbereidingen voor de nieuwe reeks zijn al in volle gang. Rik van de Westelaken, die nu zijn debuut maakte als presentator, zal de ereklus opnieuw op zich nemen.