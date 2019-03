Merel Westrik genoot van rol als Mol

De RTL Nieuws-presentatrice vertelde in een eerste reactie dat ze het moeilijk vond om haar mond te houden over het programma. „Je moet steeds je mond houden”, legde ze uit. „Eerst over dat je meedoet, dan over hoe ver je bent gekomen in het spel. Vervolgens ben je zo lang aan het liegen, draaien en bedriegen dat het echt een opluchting is.”

Ze vond het een unieke kans om de saboteur te zijn in het programma. „Je leeft eigenlijk twee levens. Die van bedrieger en van kandidaat.”

Kameleon

Dat Merel een goede Mol was, bleek uit het feit dat de negentiende editie de laagste pot ooit kende. Winnares Sarah Chronis krijgt slechts 10.150 euro, maar er had ruim 47.000 euro in de pot kunnen zitten.

Merel vertelde dat ze als saboteur gebruik maakte van al haar kwaliteiten. „Ik probeerde een kameleon te zijn. Soms warrig, door rommelig te zijn, chaos te creëren en te doen alsof ik opdrachten niet begreep.” Ze wilde een mengeling zijn tussen de ideale kandidaat en een goede mol.