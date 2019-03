Zweden stuurt John Lundvik naar Songfestival

Melodifestivallen kende dit jaar vier halve finales en een extra ronde om de deelnemers aan de grote finale te selecteren. Lundvik was de grote winnaar. Hij werd zowel door de jury als door de Zweedse kijkers tot winnaar uitgeroepen. Hij moet straks in Tel Aviv in de tweede halve finale aan de bak. De Zweed is daarmee een concurrent van ’onze’ Duncan Laurence.

John Lundvik probeerde vorig jaar ook al een ticket voor het Songfestival te bemachtigen. Toen werd hij derde in de nationale finale. De Zweed, ook een begenadigd sprinter, heeft twee kansen op de overwinning in Tel Aviv. Hij is namelijk ook als schrijver betrokken bij de Engelse inzending.