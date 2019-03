Mol Merel hoopt op lichte kater: ’Waanzinnig!’

Merel Westrik bleek de Mol te zijn. Ⓒ ANP Kippa

’Merel, Merel!’ Molloten schreeuwden na de ontknoping van Wie is de Mol? hun kelen schor om een selfie te maken met de Mol in het Vondelpark. Uitgebreid nam ze, tot vér na de uitzending, de tijd voor alle fans. „Het is ongelooflijk om dit mee te maken! Ik hoop zondagochtend op te staan met een lichte kater, want ik ga echt wel feest vieren.”