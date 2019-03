Recordaantal kijkers ontknoping Wie is de Mol?

Sarah Chronis heeft dit seizoen gewonnen, Merel Westrik bleek de mol. Zanger Nielson moest genoegen nemen met een derde plaats. Wie is de Mol? was met het hoge kijkcijferaantal het best bekeken programma van de dag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De ontknoping werd live vanuit het Vondelpark in Amsterdam uitgezonden op NPO 1.

Vorig jaar keken 3,2 miljoen mensen naar de finale van het seizoen die werd gewonnen door Ruben Hein. Het jaar ervoor keken een kleine 3 miljoen mensen naar de ontknoping. In 2015 zagen liefst 3,3 miljoen kijkers hoe Rik van de Westelaken - de huidige presentator - Margriet van der Linden ontmaskerde als mol.

Het was zaterdag een goede avond voor de NPO, dat met zeven programma’s de top tien van de kijkcijferlijst haalde en bovendien plek één tot en met vier veroverde. Het op een na best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 1,9 miljoen kijkers. Daarna volgde Frans Bauer in China met 1,5 miljoen kijkers.