Verloofde Luke Perry doorbreekt stilte

„Ik wil iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid liefde en steun die mij ten deel is gevallen”, zegt de 44-jarige Bauer. „De afgelopen elf en een half jaar waren de gelukkigste jaren uit mijn leven. Ik ben dankbaar dat ik bij hem mocht zijn.”

Het is onbekend sinds wanneer het stel verloofd was. Perry was eerder getrouwd met Rachel Sharp, met wie hij twee kinderen kreeg: de inmiddels 21-jarige Jack en de 18-jarige Sophie. Hen bedankt Bauer voor hun „liefde en steun.” Zij en de kinderen „vonden steun bij elkaar in de wetenschap dat ze hun levens hebben mogen delen met een bijzondere man.” Perry zal volgens Bauer „enorm worden gemist.”

Luke Perry overleed maandag op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte.