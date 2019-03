Jennifer Lopez en Alex Rodriguez verloofd

„Ze heeft ja gezegd”, staat er bij de foto van Rodriguez. Het stel kent elkaar sinds 2017 en staat bekend onder pseudoniem J-Rod. Rodriguez, van Dominicaans-Amerikaanse komaf, speelde jarenlang bij honkbalclub de New York Yankees. Daar groeide hij uit tot een van de beste spelers ter wereld. Tegenwoordig is hij op televisie te zien als analyticus en bij het programma Shark Tank.

Voor Lopez wordt dit het vierde huwelijk, Rodriguez was één keer eerder getrouwd. Beiden hebben twee kinderen uit voorgaande huwelijken. Wanneer het stel daadwerkelijk in het huwelijksbootje stapt, is nog onbekend. Het stel is momenteel samen op vakantie, naar verluidt bij Miami.