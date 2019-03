Roxeanne Hazes wil niet met hologram van vader optreden

„Ik heb er voor gekozen om niet met het hologram op te treden”, zegt Roxeanne tegen ANP Video. „Het is mij ook gevraagd om te doen, maar ik voel daar niet zo heel veel voor.” Roxeanne vindt zichzelf, ondanks dat ze André’s dochter is, ook niet de aangewezen persoon. „Ik zou dat heel moeilijk vinden om te doen.”

Roxeanne is blij dat haar broertje het wel doet. Ze kan en wil nog niet te veel verklappen maar het is volgens haar indrukwekkend. „Ik heb het hologram al gezien. Het is echt ontzettend bijzonder”, vertelt ze. „Het wordt sowieso een heel mooi kippenvelmomentje.”

Holland zingt Hazes vindt voor de zevende keer plaats. Dit jaar zijn de concerten op 15, 16, 22 en 23 maart in de Ziggo Dome. Onder anderen Jeroen van der Boom, Xander de Buisonjé, Peter Beense en Nick & Simon zijn van de partij.