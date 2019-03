’Jubileum Wie is de Mol wordt bijzonder’

Rik van de Westelaken in Colombia. „Rond aflevering drie wist ik dat Merel de Mol was.” Ⓒ AVROTROS

Rik van de Westelaken maakte afgelopen seizoen zijn debuut als presentator van Wie is de Mol? Nu Merel Westrik ontmaskerd is als Mol, is hij blij dat het voor bij is. De voorbereidingen voor de twintigste reeks zijn inmiddels al in volle gang. „Ik kan me zo voorstellen dat we zeker iets bijzonders gaan doen.”