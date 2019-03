Spaaij kijkt uit naar spannend regiedebuut

Voor de acteur is het geen vreemde stap dat hij nu plaatsneemt in de regiestoel. „Ik ben geen acteur die enkel braaf doet wat verwacht wordt. Ik heb altijd meegedacht en meegeschreven.” In de toekomst hoopt hij dan ook vaker te regisseren. „Ik ben in gesprek om dit jaar een andere hele grote musical te regisseren en in 2020 weer zelf te gaan spelen. In de ideale wereld blijf ik dat combineren.”

William is er trots op dat hij zijn debuut maakt met een kleinere productie als Stil in mij, die op 31 maart in première gaat in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp. „Niet alles hoeft groot en entertainment te zijn. Het is natuurlijk goed dat er musicals als bijvoorbeeld Mamma Mia en de Lion King zijn, maar het is zo mooi dat er ook kleinere producties zijn”, legt hij uit. „Dat biedt kansen voor een jonge cast of een jonge regisseur als ik.”

Ontroerend verhaal

Stil in mij, met bekende nummers uit de Nederlandse popmuziek, vertelt het verhaal over vijf twintigers die op de middelbare school dikke vrienden waren, maar elkaar uit het oog verloren zijn. Jaren later komen de vrienden weer samen, alleen is één van hen er niet meer. Een verhaal dat de bezoekers gaat raken, denkt de regisseur. „Ik denk dat ze door de serieuze en mooie boodschap die we overbrengen zeker ontroerd zullen zijn.”

Uit zijn ervaringen als musicalacteur kan William goed putten als regisseur. „Ik denk wel dat ik musical adem, want ik heb letterlijk nog nooit iets anders gedaan”, legt hij uit. „Ik weet daardoor heel goed waar een musical heengaat. Ik vind het belangrijk dat zang, spel en beweging goed worden doorlopen, maar ik laat de acteurs eerst vooral zelf onderzoeken zonder er te veel bovenop te zitten.”

Ruimte

Ferry Doedens, die een van de hoofdrollen vertolkt in Stil in mij, merkt goed dat William zelf acteur is. „Hij geeft je als acteur heel erg de ruimte”, zegt Ferry. „Je mag echt lekker ontdekken en spelen.”

Het ontdekken van zijn personage doet Ferry ook het liefst spelenderwijs. „Ik ben niet een acteur die van tevoren echt diep nadenkt over hoe ik iets ga spelen. Ik acteer meer vanuit mijn gevoel en door het gewoon te doen.”

Voor deze rol put de acteur niet uit eigen ervaringen. „Ik haal inspiratie uit de verhalen van anderen en door met elkaar te spelen en het verhaal te voelen.” Ferry herkent zichzelf dan ook niet echt in het verhaal van vrienden die elkaar uit het oog zijn verloren. „De mensen die ik nog wil spreken, spreek ik allemaal nog gelukkig.”