3T: ’Een deel uit Leaving Neverland is verzonnen’

In gesprek met RTL Boulevard uiten de drie neven hun ongenoegen over de documentaire. Taj meent zelfs dat er delen uit de documentaire zijn verzonnen. „Er is een verhaal in de docu dat de familie Robson een etentje had met Michael Jackson. Michael zou erg breekbaar zijn en hij zou nergens op reageren. En dat zou de voornaamste reden zijn waarom Wade zou hebben gelogen in de rechtszaal. Sterker nog: ze doen het geloven dat de getuigenis van Wade de volgende dag zou hebben plaatsgevonden. Dat is niet waar. Het etentje was na Wades getuigenis. Ik heb Wade tijdens dat etentje zelfs nog bedankt voor zijn getuigenis. Ik heb ook gehoord dat ze dit verhaal in sommige versies eruit hebben geknipt omdat ze er achter zijn gekomen dat het niet klopt. In de HBO versie zat dit verhaal er zeker in.”

"Negativiteit verkoopt"

De mannen leggen uit dat dat de documentaire erg moeilijk is voor hen en de familie, omdat de regisseur een eenzijdig verhaal vertelt. „Ik heb de docu gezien en ik vond het erg manipulatief. Het ging alleen om emoties en niet om de feiten.”, vindt TJ. „Alles wat gezegd werd in Leaving Neverland werd als feit neergezet maar er klopt heel veel niet. De makers gaan ervan uit dat de kijkers geen onderzoek doen en de feiten niet opzoeken. Dat maakt het oneerlijk, onethisch en erg gevaarlijk.”

Ze maken zich er ook kwaad om dat media altijd al „een verschrikkelijk van onze oom” heeft geschetst. „Alles werd onder een loep gelegd, want negativiteit verkoopt. Als je met Michael bent opgegroeid weet je hoe hij echt is. Michael was een geweldige oom, de beste. Hij was niet alleen gul naar ons maar naar iedereen toe.”

