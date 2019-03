Gaat het wel goed met Ricky Gervais?

Ricky Gervais Ⓒ Hollandse Hoogte

De immer vrolijke maar sarcastische Ricky Gervais laat zich in zijn nieuwe serie After Life, die hij speciaal voor Netflix maakte, van een compleet andere kant zien. Natuurlijk ontbreekt zijn vlijmscherpe -soms bijna pijnlijke- ironische humor niet, maar de serie is eerder somber en duister te noemen dan hilarisch. In een tijd waarin depressies niet langer een taboe zijn en er steeds meer mensen open over zijn, vraag je je dan ook af hoe het nu met de mentale gezondheid van de komiek gesteld is. Heeft After Life een dubbele betekenis en geeft Gervais een persoonlijk kijkje in zijn brein, of bewijst hij dat hij ook in dit genre ijzersterk is?