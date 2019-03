Cliff Richard steunt campagne voor anonimiteit

Richard werd nooit gearresteerd en het onderzoek werd stilgelegd, maar zijn naam werd alsnog bezoedeld doordat de BBC beelden openbaar maakte van de politie-inval. De Living Doll-zanger klaagde de omroep daarop aan en kreeg gelijk: de BBC moest 235.000 euro smartengeld betalen, plus zo’n 956.000 euro als vergoeding voor de juridische kosten.

„Onterecht beschuldigd worden, en dat dan ook nog eens breed uitgemeten zien in de media, is het ergste wat mij ooit is overkomen”, laat Richard in een statement weten. „Het is onmogelijk om het stigma, hoewel onwaar, geheel te laten verdwijnen.”

Campagnegroep

De zanger steunt daarom het initiatief van de Amerikaans-Britse presentator Paul Gambaccini en het voormalige Britse parlementslid Harvey Proctor. Zij richtten de campagnegroep ’Falsely Accused Individuals for Reform’ (Fair) op nadat ze ook zij in de media onterecht waren beschuldigd van seksueel misbruik. De groep wil een gesprek met de Britse minister van Binnenlandse Zaken om te pleiten voor meer bescherming voor beroemdheden tot die daadwerkelijk in staat van beschuldiging worden gesteld.

Slachtoffers van seksueel misbruik genieten in Engeland levenslange anonimiteit in de media. Voor mensen die onderzocht worden, bestaan geen media-beperkingen.