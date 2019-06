Musical The Lion King opgedragen aan Martine Bijl

Bij aanvang van de voorstelling nam acteur Barry Beijer, die de rol van Zazu vertolkt, even het woord. Hij stelde dat de cast en crew de voorstelling dinsdagavond opdroegen aan Bijl en vroeg het publiek extra te genieten van de prachtige vertaling die Bijl van de Engelse teksten maakte. Het publiek reageerde met een lang applaus.

The Lion King is gebaseerd op de gelijknamige Disneyfilm uit 1994 over leeuwenwelpje Simba dat moet vluchten als zijn gemene oom Scar zijn vader Mufasa vermoordt en de macht grijpt. Bijl vertaalde verder ook onder andere de hitvoorstellingen Aïda, Billy Elliot, The Beauty and the Beast en Mary Poppins.