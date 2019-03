Oei! Jochem Myjer maakt publiek kwaad

„Dat je dan (als niet-wie-is-de-mol-kijker) even in de tweede helft verklapt wie de Mol is. Zaal op zijn kop. Nooit zoveel boze gezichten bij een cabaretshow gezien! Sorry, wist niet dat dat zo belangrijk was”, schrijft hij op Twitter. Het zijn nauwelijks excuses te noemen, want hij sluit zijn bericht af met: „Hahahaha”

Hoewel zijn publiek er de humor dus niet zo van kon inzien, kunnen zijn volgers op Twitter dat wel. „Je beste grap tot nu toe! Top”, schrijft iemand. „Was een gewéldig moment, heerlijk! Daar zat je vast al een paar dagen op te broeden hahaha!”, reageert een ander die bij het moment aanwezig was. En dan had je natuurlijk ook nog mensen die dachten dat het onderdeel van de show was: „Mijn schoonzusje geloofde je gewoon niet. Was gewoon een grapje van hem, zei ze steeds.”

Het verklappen van de uitslag kwam in ieder geval uit een goed hart. „Ik wist niet dat het zo belangrijk is voor mensen. Ik volg dat niet! Ik dacht; ik doe ze een plezier ermee! Dan weten ze het!”, reageert de cabaretier op een volger die het gemeen van hem vindt.

Acteur Erik van Muiswinkel steekt hem ook nog een hart onder de riem: „Goed. Your career is effectively over. ’t was een mooie tijd! Gauw koffie?”, grapt hij.