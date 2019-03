Sylvie Meis voelt zich thuis in Duitsland

„Het is eigenlijk best merkwaardig omdat ik hier geen familie heb”, zegt ze tegen het Duitse persbureau DPA. Maar haar 13-jarige zoon, Damián, voelt zich er ook op zijn gemak. „En dan vertrek je simpelweg niet meer.” Dat ze zaken als vla, stroopwafels en drop mist, doet daar niets aan af.

In Duitsland bouwt Meis aan haar eigen carrière, vooral als presentatrice. Vanaf donderdag draait de Duitse versie van de komedie MISFIT bij onze oosterburen in de bioscopen. Meis speelt de rol van mevrouw Himmelmann, een strenge conrector. De film is gericht op de leeftijdsgroep van haar zoon Damián. „Ik heb mijn tekst samen met hem geoefend. Een paar zinnen kent hij nog uit zijn hoofd.”

Succesvol niet onopgemerkt

Op de set van MISFIT in Amsterdam ontmoette ze haar huidige vriend, Bart Willemsen. Ze zijn net terug van een vakantie in Mexico en gaan samen naar de première. „Dat is natuurlijk een heel apart gevoel. Dat je terugvliegt en denkt: nu komt de première, we hebben elkaar daar ontmoet.”

Volgens Meis gaat haar succes in Duitsland ook in Nederland niet onopgemerkt voorbij. Ze vertelt dat Nederlanders zelfs een beetje trots op haar zijn, dat ze succes heeft in het grote Duitsland. „Aanvankelijk zeiden ze nog: ach, daar heb je weer zo’n voetbalvrouw, die haalt een paar keer de voorpagina’s en verdwijnt vervolgens weer van het toneel. Dat heb ik weerlegd. Ik heb zelf echt iets opgebouwd in Duitsland.”