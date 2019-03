Drukte Klimaatmars ontroert Claudia de Breij

Caudia de Breij droeg haar optreden op aan de ’klimaatgeneratie’. Ze zei „diep ontroerd” te zijn dat er zoveel mensen „van jong tot oud” zijn gekomen. „Ik schiet gewoon helemaal vol”, zei Claudia. „De regering denkt dat het ons gaat om geld en groei, maar het gaat ons om iets heel anders.”

„Het klimaat was heel lang een ver van ons bed show”, zei Typhoon voorafgaand aan zijn optreden. Maar het is volgens hem nu belangrijk om in actie te komen. „De toekomst was gisteren, dus dit is het moment”, aldus Typhoon.

Geluisterd

Na afloop van zijn optreden zei Typhoon tegen het ANP: „Ik vond het zo geweldig, zoveel mensen die hier bijeen zijn op de Dam. Er zullen veel mensen zijn die er niet bij kunnen zijn. Het wordt breed gedragen en ik heb er alle vertrouwen in dat er wordt geluisterd. Voorheen was het klimaatprobleem iets van de toekomst, maar zoals ik al zei ’de toekomst was gisteren’. We moeten nu handelen. Juist door te laten zien dat er zoveel mensen dezelfde intentie hebben, soms klein, soms groot. We hebben allemaal dezelfde intentie; we denken niet alleen aan onszelf maar ook aan de volgende generaties.”

Typhoon neemt ook op persoonlijk vlak maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. „Door thuis minder vlees te eten en minder lang te douchen. Dit jaar wil ik zonnepanelen installeren. Ik ben me er van bewust dat je zelf ook wat kan veranderen.”

Deelnemers aan de klimaatmars hebben zich verzameld op de Dam. Ze vragen om klimaatactie, door politiek en het bedrijfsleven. Ⓒ ANP