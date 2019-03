Glee-ster Lea Michele stapt in huwelijksbootje

„We zijn dolblij dat we nu getrouwd zijn en dankbaar dat we onze vrienden en familie om ons heen weten”, zegt het koppel tegen People. „En het allerbelangrijkst: we zijn dolgelukkig dat we de rest van ons leven samen kunnen doorbrengen.”

De 32-jarige Michele en de 36-jarige Reich, de baas van kledingbedrijf AYR, begonnen in de zomer van 2017 te daten en kondigden in april 2018 hun verloving aan. Bij het huwelijk waren zaterdag ook Michelles Glee-collega’s Darren Criss en Becca Tobin aanwezig, net als actrice Emma Roberts.