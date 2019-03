’Kylie Jenner en Jordyn Woods leggen het bij’

Jordan Woods en Kylie Jenner Ⓒ Hollandse Hoogte

Kylie Jenner doet haar best om haar vriendschap met Jordyn Woods weer nieuw leven in te blazen. Althans, dat meldt E! News. Ze verbrak de vriendschap nadat bekend werd dat Jordyn met Tristan Thomas had gezoend, destijds nog de vriend van haar zus Khloé Kardashian.