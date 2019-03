Bibian Mentel verloor gevoel in benen na operatie

De operatie, die ruim vier uur in beslag nam, was niet geheel zonder risico’s, zo liet Edwin kort na de ingreep weten. „Maar hopelijk gaat alles net zo goed als in haar nek.” Helaas was dat niet het geval. „Donderdag en vrijdag heel veel onderzoeken gehad, maar niets te vinden en niets te zien. Het goede nieuws is dus nu dat er geen permanente schade zichtbaar is. Het minder goede nieuws is dat we niet weten wat er dan aan de hand is en waarom haar benen het niet doen.”

De 46-jarige snowboarder – bij wie in 2001 voor het eerst kanker werd gediagnosticeerd, waarna haar onderbeen moest worden geamputeerd – had de laatste weken veel last van haar onderrug en uit een scan bleek de ziekte was teruggekeerd. Hoe het komt dat Bibian geen gevoel meer in haar benen heeft, is voor de specialisten een groot mysterie. Desondanks is er hoop. „Haar linkerbeen heeft wel weer wat gevoel en ze kan ondertussen zelfstandig, met veel moeite, haar knie optrekken. Haar rechterbeen gaat minder goed. In dit been is wel een hele kleine vooruitgang zichtbaar, maar hier kan ze tot nu toe nagenoeg nog niets mee.”

Edwin laat verder weten dat de neurologen verwachten dat de zenuwen zich zullen herstellen en dat de functies in Bibian benen weer zullen terugkeren. „Dit kan weken, zo niet maanden duren, maar we hebben dus goede hoop dat ze uiteindelijk weer kan lopen. En als iemand dit kan dan is het Bibian wel! Na uiteraard een grote klap, gaat het vandaag mentaal al weer een stuk beter met Bibian.”