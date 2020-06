Leidt lockdown voor Lady Gaga al tot verloving?

De liefde spat er nog steeds van af, onthult deze bron. „Zij is smoorverliefd op hem. Vanwege de lockdown verblijven ze allebei sinds maart in haar woning in Malibu, maar ook wanneer alles terug normaal wordt, gaan ze sowieso samen blijven wonen.”

Een stap die ze door de coronacrisis eerder namen dan gedacht. Ze maakten immers pas in februari hun liefde voor elkaar wereldkundig, al zouden ze al wel langer met elkaar omgaan. „De pandemie heeft hun relatie echt versneld. Dat kan beide kanten uitgaan, maar wat hen betreft is het positief.”

Volgens de inider zou zomaar de derde verloving van de zangeres - eerder was ze verloofd met Christian Carino en daarvoor met acteur Taylor Kinney - eraan kunnen komen. „Ze zijn zo met elkaar vergroeid, het lijkt echt of ze haar soulmate ontmoet heeft. Het zal dan ook niemand verbazen als ze zich binnenkort verloven. Zo verliefd zijn ze.”