Derde sekstape gevonden in zaak R. Kelly

R. Kelly met zijn advocaat Steve Greenberg, nadat de zanger is vrijgelaten uit de gevangenis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Advocate Gloria Allred beweert dat een derde sekstape van zanger R. Kelly is opgedoken. Haar cliënt is de man die de tape zou hebben gevonden, waarop te zien is dat Kelly minderjarigen seksueel misbruikt.