Lief! Ronnie Flex showt dochter Nori voor het eerst

In het filmpje laat de nieuwbakken vader zijn dochter kennismaken met de muziek van Michael Jackson. Op de klanken van, hoe toepasselijk, P.Y.T. (Pretty Young Thing) danst Ronnie met de kleine Nori, terwijl hij haar handen vastpakt.

Het is niet eerder voorgekomen dat de rapper zijn dochter helemaal in beeld brengt. DJ Wef, die afgelopen december van Nori beviel, zei hier onlangs over in Club Hub: „Je merkt dat de opmerkingen gewoon nog iets te negatief zijn. Het doet hem gewoon nog veel te veel. En mij ook. Dus we houden het nog even zo, ik denk tot ze een jaar of één is. Hij laat wel steeds iets meer zien. Een mondje, een hand, een half hoofd... We maken het wel heel spannend hoor.”

Van een liefdesrelatie tussen Ronnie – die sinds eind vorig jaar een relatie heeft met Famke Louise – en de moeder van zijn kind is nooit sprake geweest. Toch wilde de Haagse dj niets uitsluiten. „Ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Hij blijft de vader van mijn kind en we hebben een hele hechte band. Ik weet het echt niet.”