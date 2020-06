Update: Ondanks woedende Gijp rekent Veronica nog steeds op drietal

Van der Gijp stelde in RTL Boulevard dat Johan Derksen en hij niet meer terug willen keren. Zij voelen zich verraden door Wilfred Genee, die maandagavond een gesprek over racisme leidde met twee gasten van kleur. Dit deed Genee nadat er flinke commotie was ontstaan over een vermeend racistische opmerking van Derksen.

Maar Veronica blijft erbij dat het programma na de zomer terugkeert in dezelfde formatie. In een interview met Shownieuws is Van der Gijp milder dan in het gesprek met RTL Boulevard. „Het was een onhandige manier van presenteren van Wilfred”, aldus de analist. „Hij moet uitleggen hoe hij het in zijn hoofd gehaald heeft. Met een whiskeytje en een goede uitleg zit er nog wel iets in. Hij is er zelf ook van geschrokken.”

De mannen hebben nog een lopend contract. Tegen RTL Boulevard zei Van der Gijp dat hij dacht dat Talpa-baas John de Mol het wel zou snappen dat hij en Derksen na de racisme-uitzending niet meer aan tafel willen met Genee. De speciale uitzending trok maandagavond 1,7 miljoen kijkers, een record in de geschiedenis van het programma.

Derksen vertelde dinsdag aan De Telegraaf dat hij ’in 22 jaar tijd nog nooit zo’n k*tshow heeft gemaakt”. „Wilfred doet al jaren zijn best om ons de meest vreselijke dingen te laten zeggen. Dat lokt hij uit. Nu werden we geconfronteerd met een presentator die ons kwalijk nam dat we rare dingen zeiden.”