Justin Bieber slaakt noodkreet: ’Bid voor mij’

De Canadese zanger schrijft: „Ik wilde jullie even laten wat ik op dit moment doormaak. Ik heb veel geworsteld. Ik voel me alleen maar verbroken en gek. Ik stuiter altijd terug, dus ik ben niet bezorgd, maar wilde alleen even contact zoeken en jullie vragen om voor me te bidden. God is trouw en jullie gebed werkt echt. Bedankt.”

Justin trouwde vorig jaar zomer, na een romance van twaalf weken, met Hailey Baldwin. Onlangs gaf het stel een gezamenlijk interview in Vogue, waarin het 22-jarige model aangaf het huwelijk moeilijk te vinden. „We zijn twee jonge mensen die onderweg leren. Ik ga hier niet zitten en liegen en zeggen dat het allemaal een magische fantasie is. Het zal altijd moeilijk zijn. Het is een keuze. Je voelt het niet elke dag. Je wordt niet elke dag wakker en zegt: ik ben absoluut zo verliefd en je bent perfect. Dat is niet wat trouwen is.”

Veiligheid

De Biebs voegde daaraan toe dat hij worstelt om vrede te vinden. „Ik wil dat dingen goed gaan en dat mensen mij leuk vinden. Hailey is heel logisch en gestructureerd, wat ik nodig heb. Ik heb altijd al veiligheid gewild, met mijn vader die soms weg was toen ik een kind was en met zo veel onderweg zijn. Met de levensstijl die ik leef, is alles zo onzeker. Ik heb één ding nodig dat zeker is. En dat is mijn schatje.”

Acteur William Baldwin, de oom van Hailey, vertelde deze week dat hij zijn nichtje in haar huwelijk met de superster, maar tegelijkertijd ook kritisch is. Tegen Us Weekly zegt hij dat hij liever had gezien dat de twee niet zo’n haast hadden gemaakt met het huwelijk. „Ik hou van hen als een koppel en ik zou het prachtig hebben gevonden ze te zien trouwen – over een paar jaar. Misschien was dat beter geweest.”