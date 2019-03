De Luizenmoeder daalt onder de drie miljoen kijkers

Het is de derde week op rij dat de kijkcijfers van De Luizenmoeder dalen. Naar de eerste aflevering van de tweede reeks keken nog 4 miljoen mensen. Mogelijk hebben de dalende cijfers iets te maken met de terugkeer van het programma Miljoenenjacht. RTL 4 trok daarmee op hetzelfde tijdstip als De Luizenmoeder 2 miljoen kijkers.

De Luizenmoeder was overigens nog wel steeds het best bekeken programma op de zondagavond. Op plek 2 stond Studio Sport, waar 2,5 miljoen mensen voor inschakelden. De derde plaats was voor het NOS Journaal van 20 Uur, dat 2,46 miljoen kijkers trok.