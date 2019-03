Nog een Beverly Hills 90210-acteur overleden

„Het spijt me ontzettend om te moeten zeggen dat mijn vader vanavond is overleden. Hij is in vrede gegaan, omringd door zijn familie en was geliefd door veel mensen”, aldus Rick. Allen’s televisiezoon Ian Ziering, die Steve Sanders vertolkte, postte een foto van hen samen op Instagram. „Zo treurig om te vernemen dat we weer een castlid verloren hebben. Ik heb het genoegen gehad om 5 jaar met Jed samen te mogen werken. Het was een topvent en hij zal gemist worden”, aldus Ian.

Allen was naast zijn rol in Beverly Hills 90210 ook bekend van de Amerikaanse soaps Days Of Our Lives en Santa Barbara.

Ziering postte afgelopen week meerdere foto’s van zijn vriend Luke Perry op Instagram, nadat bekend werd dat Perry afgelopen maandag overleed aan de gevolgen van een beroerte.