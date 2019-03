Derde sekstape R. Kelly: hij is het niet

„R. Kelly zegt dat hij niet met minderjarige meisjes op welke tape dan ook staat. Er wordt gezegd dat er iemand op beeld staat die op R. Kelly lijkt, maar dat betekent nog niet dat hij het daadwerkelijk is. En hij is het niet”, aldus Greenberg. Ook meende hij dat de geplaagde zanger momenteel een soort schietschijf is. „Elke speculatie van Jan, Piet of Kees wordt meteen als waarheid aangenomen.”

De man die naar voren kwam met de derde sekstape, Gary Dennis, zegt geen persoonlijke band te hebben met Kelly. Hij vond de VHS-tape toen hij door zijn oude videobanden heen ging en naar eigen zeggen een band vond met de naam R. Kelly erop. Volgens hem zouden er meisjes op staan die seksuele instructies moesten uitvoeren van een man die op R. Kelly lijkt.