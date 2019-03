Ook Duitse versie Luizenmoeder in de maak

Dat vertelt regisseur Albert Jan van Rees, die de serie maakt, in een interview met de NOS. De Duitse zender Sat 1 heeft twee seizoenen besteld. Hoofdpersonage juf Ank wordt gespeeld door actrice Antje Widdra.

Een aantal zaken in het script moest wel „verduitst” worden, vertelt Van Rees. Zo is het begrip ’luizenmoeder’ in Duitsland niet bekend en wordt er geen Sinterklaas gevierd. Daarom gingen de makers op zoek naar thema’s die net zo omstreden en polariserend zijn als Zwarte Piet in Nederland is.

Oost- en West-Duitsland

Een heikel actueel onderwerp in Duitsland is bijvoorbeeld ’Inklusion’, wat inhoudt dat gehandicapte kinderen naar ’gewone’ scholen gaan. Ook de nog altijd aanwezige kloof tussen de voormalige BRD en DDR komt uitgebreid aan bod in Die Läusemutter, aldus Van Rees.

Het is nog niet bekend wanneer de Duitse remake wordt uitgezonden. Eerder werd al aangekondigd dat ook de Belgen hun eigen versie van de Nederlandse hit krijgen.