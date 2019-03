Opening Captain Marvel overtreft Black Panther

Dat blijkt maandag uit de cijfers van de Nederlandse bioscopen. Het record van Avengers: Infinity War (226.000 bezoekers) bleef overigens overeind.

De film haalde wereldwijd het afgelopen weekend al bijna een half miljard dollar op. Daarmee nestelt de film zich volgens The Hollywood Reporter in de top 6 aller tijden. Het is zelfs de hoogste opbrengst ooit voor een film die in maart in de bioscopen uitkwam.

Bohemian Rhapsody

Captain Marvel speelt zich af in de jaren negentig en vertelt hoe piloot Carol Danvers een van de grootste helden uit het Marvel-universum wordt. Behalve Brie Larson speelt ook acteur Samuel L. Jackson een hoofdrol. Hij speelt een jonge versie van het personage Nick Fury, dat al in diverse Marvel-films te zien was. Met behulp van digitale technieken is de nu 70-jarige acteur dertig jaar jonger gemaakt.

Het is de 22e Marvel-film; voorgaande titels als Black Panther, Avengers en Iron Man waren megasuccessen. In totaal heeft de reeks inmiddels bijna 18 miljard dollar opgebracht.

Andere films die momenteel in de Nederlandse bioscopen volle zalen trekken, zijn Oscarwinnaar Green Book, de Nederlandse romantische komedie Verliefd op Cuba en - nog steeds - de Queen-biografiefilm Bohemian Rhapsody. De teller voor het met meerdere Oscars overladen muzikale drama staat inmiddels bijna op 2,2 miljoen bezoekers.