Jean-Marc van Tol geeft ’natte’ klimaatlopers boek

Jean-Marc van Tol, de tekenaar van Fokke & Sukke, steunt de deelnemers van de klimaatmars die zondag in Amsterdam plaatsvond. Iedereen die een boek bij zich had dat door de regen doorweekt is geraakt, krijgt van hem een gesigneerd exemplaar van zijn roman Musch.