Guus Meeuwis krijgt Lennaert Nijgh Prijs

In bijna 25 jaar heeft componist, zanger en gitarist Guus Meeuwis ruim 150 liedjes en songteksten geschreven. „Guus Meeuwis is een ongekend grote artiest in ons land. Hij betekent al jaren heel erg veel voor het Nederlandse lied”, zegt Frank Helmink, directeur Buma Cultuur. „Daarbij zijn z’n teksten vaak uit het hart en spot on! Met zijn herkenbare en tot de verbeelding sprekende teksten weet hij jong tot oud te raken. Van prachtige, kleine luisterliedjes tot feestnummers. Guus is een alleskunner en verdient het als geen ander om aan het rijtje winnaars van deze eervolle prijs toegevoegd te worden!”

Guus is vereerd met de prijs, die is vernoemd naar de tekstdichter van zanger Boudewijn de Groot. „Het is een schitterende waardering voor iets wat je altijd met hart en ziel doet”, zegt Guus. „Om een prijs te krijgen vernoemd naar mijn grote voorbeeld en aan te mogen sluiten in een rij met zulke mooie voorgangers is een grote eer. Ik ben iedereen dank verschuldigd die me daarbij heeft geholpen en deze prijs motiveert enorm om nog wel even door te gaan.”

Vorig jaar won zanger Huub van der Lubbe van De Dijk de prijs voor beste tekstdichter.