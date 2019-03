Brie Larson geeft bioscoopbezoekers popcorn

„Ik hoorde dat ik op de frisdrankbekers en de popcornbakjes stond en dat wilde ik even met eigen ogen bekijken”, zei Brie tegen het enthousiaste publiek in de zaal. „Onwijs bedankt dat jullie hier allemaal zijn.”

Op foto’s is te zien hoe de actrice achter de balie staat en de bioscoopgangers voorziet van een hapje en een drankje voor tijdens de film die in het openingsweekend wereldwijd al 455 miljoen dollar heeft opgebracht.

Captain Marvel speelt zich af in de jaren negentig en vertelt hoe piloot Carol Danvers een van de grootste helden uit het Marvel-universum wordt. Behalve Brie Larson speelt ook acteur Samuel L. Jackson een hoofdrol. Hij speelt een jonge versie van het personage Nick Fury, dat al in diverse Marvel-films te zien was. Met behulp van digitale technieken is de nu 70-jarige acteur dertig jaar jonger gemaakt.