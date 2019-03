Klassieke caravan van Gerard Butler gestolen

De camper van het type Airstream Silver Sovereign uit 1969 stond geparkeerd op een parkeerterrein van een caravanbedrijf in de San Fernando Valley bij Los Angeles. Bronnen van TMZ zeggen dat de Schotse acteur de caravan elders in Amerika had gekocht en bezig was de wagen te restaureren. Mogelijk had Butler het idee om er net zo'n caravan van te maken als het exemplaar waar zijn hoofdpersonage Jake Lawson in woonde in de rampenfilm Geostorm.

De politie van Los Angeles die onderzoek doet naar de diefstal heeft nog geen verdachten op het oog.