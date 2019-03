Wereldfinale 48 Hour Film Project naar Nederland

Dat heeft de Nederlandse afvaardiging van het 48 Hour Film Project bekendgemaakt. Tijdens het jaarlijkse ‘Filmapalooza’ komen honderden internationale prijswinnende filmmakers samen.

Het 48 Hour Film Project is een wedstrijd waarbij filmteams de uitdaging aangaan om binnen 48 uur een korte film te maken. Wereldwijd vindt de wedstrijd plaats in meer dan 130 steden en worden er ieder jaar meer dan 4500 korte films geproduceerd. Alle 130 steden-winnaars kwalificeren zich traditiegetrouw voor ‘Filmapalooza’, de wereldfinale van het evenement.

Rijtje grote steden

Rotterdam mag zich door de selectie scharen in een rijtje van grote steden. In de afgelopen jaren vond het festival achtereenvolgens plaats in Los Angeles, Seattle, Parijs en Orlando. Filmapalooza is toe aan de negentiende editie en het is pas de tweede keer dat de wereldfinale buiten de Verenigde Staten plaats gaat vinden.

Nederland valt vaak in de prijzen bij de wereldfinales.