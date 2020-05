Chris Pratt ineens 51.000 e-mails kwijt

Dankzij een bepaald software programma dat de acteur op zijn computer had geïnstalleerd, werden er in een klap 51.000 mailtjes verwijderd. En dat was nou ook weer niet de bedoeling, liet hij via zijn Instagram Stories weten.

„Mijn zoontje was gisteren op mijn telefoon aan het klooien en was in shock toen hij zag hoeveel e-mails ik had. Daar had hij overigens helemaal gelijk in, want ik krijg heel veel spam mail, dus dan raakt je inbox al snel vol. Zeker als je die berichten niet verwijdert. Alleen had de lieverd een programmaatje gedownload waarmee je in een klap een bulk aan mails kunt verwijderen. En zo verdwenen er ineens 51.000 mails uit mijn account”, aldus Chris.

Hij vervolgt: „Dus mocht je mij gemaild hebben en nog geen antwoord terug hebben gehad, dan weet je nu wat de reden daarvan is. Sorry voor het ongemak, maar dit is de waarheid.”