John Mayer komt naar Ziggo Dome

De Amerikaanse gitarist en singer-songwriter John Mayer heeft maandag het Europese deel van zijn World Tour 2019 aangekondigd. De Europese tour gaat van start op 1 oktober in Stockholm en eindigt op 18 oktober in Manchester. Op woensdag 9 oktober doet de tournee de Ziggo Dome in Amsterdam aan.

Het intercontinentale deel van John Mayers wereldtournee begint op 23 maart in Nieuw-Zeeland en Australië. Vervolgens speelt hij met zijn band Dead & Company een aantal shows in de Verenigde Staten. In juli gaat zijn solo-tournee van start, waarmee hij in het najaar dus ook in Europa te zien is.

Tijdens zijn World Tour 2019 komen zowel nieuwe songs als oude John Mayer-favorieten aan bod. Mayer won in zijn glansrijke carrière zeven Grammy Awards, stond zeven keer op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top Rock Albums-hitlijst en wist met maar liefst 25 verschillende songs de Top Rock Songs-chart te beklimmen.