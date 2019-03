Don McLean komt naar Nederland

Door de jaren heen is McLean altijd muziek blijven maken en haalde hij de hitlijsten met Vincent, een eerbetoon aan Vincent van Gogh, en de singles Crying en Castles In The Air. De Amerikaan is opgenomen in de Song Writers Hall of Fame in New York; de BBC bekroonde zijn werk onlangs met de Lifetime Achievement Award.

De kaartverkoop start op vrijdag 15 maart, maakte Eventim maandag bekend.