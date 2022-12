Privévliegtuig Elvis Presley te koop

Een privéjet van Elvis Presley wordt in januari verkocht. Het is één van de twee privévliegtuigen die nog op zijn landgoed Graceland stonden, waar hij tot zijn dood in 1977 woonde. Momenteel staat het te verkopen vliegtuig op een vliegveld in New Mexico, om in januari naar veilinghuis Mecum te gaan.