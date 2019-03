Giel Beelen over kindermisbruik Michael Jackson

Allereerst is Giel er na het kijken van de documentaire waarin vermeende slachtoffers Wade Robson en James Safechuck hun verhaal doen, ervan overtuigd dat Jackson schuldig is aan het seksueel misbruik. „Diegenen die nog ontkennen dat het gebeurd is, steken wel echt hun kop in het zand. Het is absoluut gebeurd.”

„Beelden liegen niet en lichaamstaal zegt zoveel. Die mannen zijn niet aan het lullen. Al hun familie zit erbij en die zijn echt niet aan het lullen. Dan zie je ook beelden van Michael Jackson, die nog steeds mijn popheld is, en dan weet je ook gewoon dat je het eigenlijk al die tijd al wist.”

Giel vond het een ’f*cking goede documentaire’ en heeft de hele vier uur aan materiaal gezien. Al keek hij er volgens Radio Veronica met tegenzin naar, zelf zei hij: „Ik moest en zou hem zien.”

Zijn conclusie weerhoudt hem er niet van om de muziek van de King of Pop te blijven draaien. Hij baalt er dan ook wel van dat hij het erover moet hebben en raakt zelfs in de war over de zender waarvoor hij aan het praten is: „Het voelt niet echt anders. Tenminste, bij mij niet. Dat durf ik op 538 op dit tijdstip nog wel uit te spreken, kijk, het is ook weer niet... ja nou ja, dat mag je gewoon niet zeggen. Het is vreselijk wat hij gedaan heeft, maar ik zou toch willen zeggen: er zijn vreselijkere dingen. In zijn wereld...in zijn...”

Al snel herstelt hij zich: „Dat mag je niet zeggen. Nee, het is niet oké, het is niet oké.” Jeroen Latijnhouwers vult daarop aan: „Geen ergere dingen moet je niet zeggen. Voor ouders zijn er geen ergere dingen.” Waarop Giel nogmaals bevestigt: „Nee, het is niet oké. Ik moet dat gewoon ook niet goed lullen. Het is vreselijk.” Latijnhouwers stelt: „Dit valt onder de erge dingen.” Waarop Beelen bevestigt: „Absoluut.”