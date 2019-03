’Twee derde van mensen vindt Jackson nog kunnen’

In de film vertellen twee mannen die lang bevriend waren met Jackson hoe zij jarenlang seksueel misbruikt zouden zijn door de zanger. De film heeft wereldwijd tot veel controverse geleid. Sommige radiostations in onder meer Canada en Nieuw-Zeeland draaien de muziek van de zanger niet meer; op zeker twee plekken zijn standbeelden van Jackson verwijderd. Fans zijn woest over de film, omdat zij menen dat hun idool postuum wordt zwartgemaakt en hij zich niet meer kan verdedigen.

Van de ondervraagden geeft 68 procent aan dat de documentaire geen effect heeft op hun beleving van de muziek van Michael Jackson. Twee op de vijf ondervraagden geven zelfs aan dat hun beeld van de persoon Michael Jackson niet is veranderd. Een aantal 3FM-dj’s gaf eerder al aan momenteel geen nummers van de ’King of Pop’ te willen draaien.

NPO Radio 2-coryfee Jeroen Kijk in de Vegte kan zich vinden in de uitslag van het onderzoek. „Het blazoen van de mens Michael Jackson is zeker besmet, maar zijn geniale muziek overstijgt die kennis voor mijn gevoel toch”, stelt hij. „Ik geloof dat die twee mannen de waarheid spreken en die verhalen zijn verschrikkelijk. Maar als je de muziek moet afschrijven van iedere artiest waar een steekje los zat of die dingen heeft gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen, dan blijven alleen Sieneke en Krezip over.”