Waarom R. Kelly geen cent aan zijn ex-vrouw wilde betalen

Dat schrijft TMZ. Bronnen vertellen hen dat de zanger - die ook beschuldigd wordt van seksueel misbruik van minderjarige meisjes - enorm heeft uitgehaald naar zijn ex-vrouw toen hij ongeveer een jaar geleden besloot de maandelijkse betalingen stop te zetten. Dat deed hij omdat hij zijn vrouw ervan verdacht hun drie kinderen tegen hem op te zetten. „Zij zou hen hebben gehersenspoeld, denkt hij.”

R. Kelly zou dolgraag een relatie met zijn kinderen opbouwen. Dit zei hij ook in een emotioneel interview met Gayle King. Toch lijkt het tegenstrijdig dat hij dat wil bereiken door te stoppen met het betalen van kinderalimentatie. Effectief was het ook niet: hij werd afgelopen woendag opgepakt en belandde in de gevangenis. Intussen is hij weer vrij, maar moet hij van de rechter elke cent die hij Drea Kelly schuldig is, terugbetalen. Zaterdag hoestte hij in elk geval het minimumbedrag van 161.633 dollar op, met behulp van een onbekende geldschieter, waardoor hij de gevangenis weer mocht verlaten.