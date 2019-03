Sven Ratzke komt nieuwe show rond David Bowie

In Where Are We Now schetst Ratzke een beeld van Bowie als grote songwriter en poëet, maakte hij maandag bekend. In de voorstelling komen grote hits als Heroes en Let’s Dance, juweeltjes als Ashes To Ashes en Lady Grinning Soul en geheel nieuw geschreven songs voorbij.

De zanger wordt begeleid door pianist Christian Pabst. De première is op 18 februari 2020 in de Kleine Komedie in Amsterdam. Ratzke treedt met Where Are We Now naast de theaters in Nederland ook in Duitsland, België, Amerika en Australië op.

Mythische ster

„Ik ben al twee jaar bezig met deze voorstelling”, stelt Ratzke. „Na Starman wist ik direct dat ik nog niet klaar was met Bowie. De terugkerende thema’s in zijn nummers als vergankelijkheid, liefde en de dood breng ik aan het licht met verhalen die tussen fantasie en werkelijkheid balanceren. Het is een ode aan de mythische, innovatieve en theatrale popster, die terecht onlangs is verkozen tot beste artiest van de twintigste eeuw.”

De Duits-Nederlandse entertainer trad de afgelopen jaren op over de hele wereld op met onder meer zijn latenightshows. De zanger had in Duitsland zijn eigen talk- en muziekshow op televisie (ARD) Ratzke’s Rendezvous. Met zijn meest recente voorstelling Homme Fatale was hij over de hele wereld te zien.