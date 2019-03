Scholieren krijgen speciale les over The Lion King

De lessen worden deels verzorgd door cast- en crewleden van de productie. Een aantal scholieren krijgt op de dag zelf ook de kans om een kijkje achter de schermen te nemen. De leerlingen mogen dankzij financiële steun van een foundation gratis deelnemen aan het project en dus ook gratis de show zien.

Het initiatief is uniek voor Nederland, laat een woordvoerder van Stage Entertainment weten; in Londen is het educatieprogramma voor The Lion King al jaren een groot succes. De producent hoopt op deze manier de kinderen enthousiast te krijgen voor het theater en aan te zetten na te denken over de thema's die in de voorstelling langskomen, zoals vriendschap, loyaliteit en de keuzes die mensen in hun leven moeten maken.

De musical van Elton John en Tim Rice is een bewerking van de beroemde Disneyfilm uit 1994. De voorstelling is tot en met 21 juli 2019 exclusief te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen. De musical mocht in Nederland al 1.3 miljoen bezoekers ontvangen en werd bekroond met de Publieksprijs voor Beste Musical. Wereldwijd trok het theaterspektakel meer dan 90 miljoen bezoekers en won de voorstelling 90 internationale awards.