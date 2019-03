’Bliksemhuwelijk Emily Ratajkowski is echte liefde’

Er waren maar aan handjevol gasten uitgenodigd voor het snelle huwelijk en de 37-jarige The Fat Jew was daar een van. Als getuige wist hij zelfs eerder van het voorgenomen huwelijk tussen de twee, dan de ouders van Emily.

„Het gebeurde allemaal supersnel. Je hoort wel van dit soort sh*t, wanneer mensen elkaar nog maar amper kennen, maar je kan niet geloven wat voor enorme match zij zijn. Misschien geloof ik in liefde, maar eerlijk gezegd dacht ik in eerste instantie ook: ’jullie kennen elkaar nog niet eens’. Zij wist niets van de vreselijke scheten die hij kon laten.”

Toch werd hij al snel overtuigd, toen hij de twee samen zag. The Fat Jew is al vanaf zijn kindertijd bevriend met Sebastian McClard. „Ik was erg gelukkig dat ik getuige mocht zijn. Het was een prachtige dag. Ik kende Emily pas vanaf het moment dat zij en Sebastian wat kregen en we zijn erg goede vrienden geworden. Zij is supercool en superslim.”

Emily Ratajkowski met Sebastian Bear-McClard Ⓒ Hollandse Hoogte