Wie zit er achter obsessieve Meghan-tweets?

Meghan wordt op Twitter beledigd én de hemel ingeprezen, maar wie zitten daarachter? Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan heeft in het echte leven fans en haters. Maar ook op Twitter zou de Britse royal naast een trollenleger een waar leger van aanhangers hebben. In een Brits onderzoek wordt over ’verdachte accounts’ gesproken.