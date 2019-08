Thaise koning stelt zijn tweede vrouw Sineenat voor

Vanwege de strenge wetten op majesteitsschennis hadden Thaise media er tot nu toe van afgezien om zelf details bekend te maken over de tweede vrouw van koning Vajiralongkorn. Het wachten was op de publicatie van haar cv op de website van het paleis. Zo hadden de media eerder dit jaar ook gehandeld toen opeens bekend werd gemaakt dat de koning was getrouwd. „We weten niks van haar”, aldus Thaise nieuwsorganisaties, die uitgebreide beschrijvingen van koningin Suthida in buitenlandse media niet overnamen.

Op de officiële foto’s poseert Sineenat Wongvajirapakdi in verschillende kleding en situaties: voor een staatsiefoto met de koning, als piloot en deelnemend aan een militaire oefening. Precies zulke foto’s zijn in het voorjaar verspreid van de koningin Suthida. De Thaise koning houdt van vliegen en heeft die liefhebberij ook op zijn vrouwen overgebracht.

Verpleegster

Volgens het paleis is Sineenat Wongvajirapakdi op 26 januari 1985 geboren, als Niramon Ounprom. Ze volgde onder meer een opleiding tot verpleegster aan de militaire verpleegopleiding. Daarna doorliep ze verschillende militaire trainingsprogramma’s en kreeg ze een baan in het paleis, waar ze de huidige koning ontmoette. In 2015 werd Sineenat, die van Vajiralongkorn ook een nieuwe naam kreeg, benoemd in de koninklijke lijfwacht, waar ze met zevenmijlslaarzen door het bevorderingssysteem stapte om generaal-majoor te worden.

Sineenat was buitenlandse waarnemers al eerder opgevallen. Ze was te zien op foto’s die van de koning werden gemaakt in Duitsland en bij de crematie van koning Bhumibol in 2017. Ook bij de kroning van koning Vajiralongkorn was ze prominent aanwezig. Daar moest ze toekijken hoe de eveneens bij de koninklijke lijfwacht ondergebrachte oud-stewardess Suthida koningin werd.

Volgens kritische volgers van het Thaise koningshuis woont Sineenat, bijgenaamd ’Koi’, bij de koning in Beieren en verblijft koningin Suthida, bijgenaamd ’Nui’, doorgaans in Zwitserland. Op flight tracker zijn regelmatig vluchten te zien van de koninklijke vliegtuigen tussen München en Zürich.