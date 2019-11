ANDRÉ RIEU: ’Waarom ik vluchtte uit Engeland’

Zijn kerstshow is voortaan niet meer in Engeland, maar in zijn vertrouwde Maastricht te zien. ,,We gaan er een paar fantastische dagen van maken.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Na acht jaar trouwe dienst heeft ANDRÉ RIEU een dikke streep gezet door zijn traditionele kerstconcerten in Groot-Brittannië. „Daar zijn we noodgedwongen weggevlucht omdat we letterlijk in de kou werden gezet. Voortaan gaan we kerst ieder jaar groots en romantisch vieren in Maastricht!”, vertelt hij vandaag op PAGINA PRIVÉ. „We hebben hiermee onze eigen Brexit gecreëerd.”