Taakstraf voor hackers Lil' Kleine

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

De rechtbank in Dordrecht heeft twee mannen veroordeeld tot celstraf en een taakstraf van 160 uur, voor onder meer het illegaal overnemen van een reeks Instagramaccounts. Het account van rapper Lil' Kleine was daar één van. De celstraf is voor beide mannen gelijk aan de tijd dat ze in voorarrest hebben doorgebracht, ze hoeven dus niet terug de gevangenis in.