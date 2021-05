Beethoven-acteur Charles Grodin (86) overleden

De acteur is vooral bekend van zijn rollen in films als Beethoven, Midnight Run en The Heartbreak Kid. In de jaren negentig besloot Grodin te stoppen met acteren en presenteerde hij zijn eigen talkshow voor de zender CNBC.

Jaren later besloot hij toch weer om rollen aan te nemen en was hij te zien in onder meer de film While We’re Young (2015). Zijn laatste film is The Private Life Of A Modern Woman uit 2017.